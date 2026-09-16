Зима без світла: на Одещині здивували кількістю «Пунктів незламності»

В Одеській області до осінньо-зимового періоду 2026–2027 років визначили 812 "Пунктів незламності". Із них станом на 1 вересня вже функціонують 458 пунктів, ще 354 підготовлені до відкриття. Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації у відповідь на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Блекаут. Фото: із відкритих джерел

За даними ОВА, усі визначені пункти укомплектовані відповідно до встановлених урядом вимог. Зокрема, вони мають бути забезпечені генераторами, засобами опалення та зв'язку, доступом до інтернету, аптечками, запасами питної води й вогнегасниками.

Загальна пропускна спроможність мережі становить близько 58,1 тисячі людей одночасно. Тобто в разі масових перебоїв з електропостачанням усі визначені пункти потенційно зможуть прийняти десятки тисяч мешканців області.

Окремо в Одеській ОВА наголосили на розташуванні "Пунктів незламності". Усі вони, за інформацією адміністрації, знаходяться на відстані приблизно 300-500 метрів від захисних споруд цивільного захисту. Також визначені відповідальні особи, які мають забезпечувати цілодобове функціонування пунктів.

Паралельно область посилює енергетичну стійкість критичної інфраструктури. Один із ключових напрямів підготовки до зими – створення системи розподіленої генерації на базі газопоршневих когенераційних установок.

Наразі в регіоні вже підключені такі установки загальною потужністю 68 МВт. В ОВА планують додатково встановити ще 60 МВт відповідної генерації.

Таким чином, до початку опалювального сезону область готує одночасно резервні місця для населення на випадок тривалих відключень та додаткові джерела електроенергії для критичної інфраструктури. Підготовка до опалювального періоду залишається на постійному контролі Одеської ОВА.

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