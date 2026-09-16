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Зима без света: в Одесской области удивили количеством «Пунктов несокрушимости»

В области определили 812 пунктов, однако в настоящее время работают 458 из них. Еще 354 готовы открыть в случае необходимости – одновременно они смогут принять около 58 тысяч человек

16 сентября 2026, 16:43
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Кравцев Сергей

В Одесской области к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов определили 812 "Пунктов несокрушимости". Из них на 1 сентября уже функционируют 458 пунктов, еще 354 подготовлены к открытию. Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации в ответ на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Зима без света: в Одесской области удивили количеством «Пунктов несокрушимости»

Блекаут. Фото: из открытых источников

По данным ОВА, все определенные пункты укомплектованы в соответствии с установленными правительством требованиями. В частности, они должны быть снабжены генераторами, средствами отопления и связи, доступом в интернет, аптечками, запасами питьевой воды и огнетушителями.

Общая пропускная способность сети составляет около 58,1 тысяч человек одновременно. То есть, в случае массовых перебоев с электроснабжением все определенные пункты потенциально смогут принять десятки тысяч жителей области.

Отдельно в Одесской ОВА отметили расположение "Пунктов несокрушимости". Все они, по информации администрации, находятся на расстоянии около 300-500 метров от защитных сооружений гражданской защиты. Также определены ответственные лица, обеспечивающие круглосуточное функционирование пунктов.

Параллельно область увеличивает энергетическую устойчивость критической инфраструктуры. Одно из ключевых направлений подготовки к зиме – создание системы распределенной генерации на базе газопоршневых когенерационных установок.

В настоящее время в регионе уже подключены такие установки общей мощностью 68 МВт. В ОВА планируют дополнительно установить еще 60 МВт соответствующей генерации.

Таким образом, в начале отопительного сезона область готовит одновременно резервные места для населения на случай длительных отключений и дополнительные источники электроэнергии для критической инфраструктуры. Подготовка к отопительному периоду остается на постоянном контроле Одесской ОВА.

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