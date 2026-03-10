Займання на «7-му кілометрі»: найбільший ринок Одещини у диму та полум’ї (ВІДЕО)

У вівторок вдень, 10 березня, на території відомого промтоварного ринку "7-й кілометр" під Одесою сталася пожежа. Один із наймасштабніших торговельних майданчиків Східної Європи опинився в епіцентрі надзвичайної ситуації, через що об'єкт був повністю позбавлений електропостачання.

Пожежа на "7-му кілометрі"

За свідченнями очевидців та повідомленнями місцевих медіа, вогонь охопив павільйони, а густий чорний дим було видно за кілька кілометрів від місця події. Повідомлення про загоряння надійшло до рятувальних служб о 14:24.

У пресслужбі ринку оперативно прокоментували ситуацію, зазначивши, що основним осередком стала Банківська площа:

"Завдяки оперативним діям вогонь вдалося локалізувати. Вдалося уникнути поширення пожежі на ряди ринку".





Попри те, що територія ринку перевищує 75 гектарів і налічує близько 15 тисяч об'єктів, вогнеборцям вдалося втримати стихію та не допустити її переходу на сусідні торговельні зони. Наразі фахівці працюють над з’ясуванням причин виникнення вогню та підраховують збитки.

Нагадаємо, що ринок "7-й кілометр" має розвинену інфраструктуру, яка включає власну пожежну частину, що дозволило зреагувати на виклик у найкоротші терміни. Інформація про постраждалих унаслідок інциденту наразі уточнюється.

