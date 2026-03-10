Возгорание на «7-м километре»: крупнейший рынок Одесщины в дыму и пламени (ВИДЕО)

Во вторник днем, 10 марта, на территории известного промтоварного рынка "7-й километр" под Одессой произошел пожар. Одна из самых масштабных торговых площадок Восточной Европы оказалась в эпицентре чрезвычайной ситуации, в результате чего объект был полностью лишен электроснабжения.

Пожар на "7-м километре"

По свидетельствам очевидцев и сообщениям местных медиа, огонь охватил павильоны, а густой черный дым был виден в нескольких километрах от места происшествия. Сообщение о возгорании поступило в спасательные службы в 14:24.

В пресс-службе рынка оперативно прокомментировали ситуацию, отметив, что основным центром стала Банковская площадь:

"Благодаря оперативным действиям огонь удалось локализовать. Удалось избежать распространения пожара на ряды рынка".





Несмотря на то, что территория рынка превышает 75 гектаров и насчитывает около 15 тысяч объектов, пожарным удалось удержать стихию и не допустить ее перехода на соседние торговые зоны. Специалисты работают над выяснением причин возникновения огня и подсчитывают убытки.

Напомним, что рынок "7-й километр" имеет развитую инфраструктуру, которая включает собственную пожарную часть, что позволило среагировать на вызов в кратчайшие сроки. Информация о пострадавших в результате инцидента пока уточняется.

