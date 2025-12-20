Яка область за крок від постійного "напівблекауту": чому на Україну чекає стрибок цін на пальне

Росіяни систематично б'ю з енергетики Одеської області, але й почали завдавати прицільних ударів мостами на південному кордоні України в Одеській області. За останні дні росіяни вдарили мостом у Затоці, а пізніше атакували міст у Маяках. Що відбувається у регіоні з енергетикою? І до чого можу призвести удари РФ по мостах у цій галузі? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.

Вибухи в Одесі. Фото: з відкритих джерел

Одеська область – стратегічно важливий для України регіон

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що Одеська область, по якій регулярно завдає ударів російська армія, знаходиться за крок від постійного "напівблекауту".

Юрій Корольчук зазначив, що Одещина залишається під постійними ударами через свою стратегічну важливість.

"Основна причина – це єдиний порт, який залишився активним, і другий транспортний маршрут для доставки військового обладнання, насамперед — зброї. Це є ключовим фактором, чому Одеська область зазнає постійних ударів. Зараз вона опинилася за крок від постійного напівблэкауту", — сказав Корольчук.

Він стверджує, що енергосистема регіону завжди була "слабкою та недорозвиненою", а зараз вона виснажена.

"Поєднання критичних пошкоджень інфраструктури та військового значення регіону робить ризик затяжних відключень електроенергії максимально високим", — додав аналітик.

За негативним сценарієм ринок тиждень буде "лихоманити"

Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Леушкін заявив, що російські удари по мостах на Одещині можуть заблокувати 60% імпорту палива в Україну. Це швидко призведе до дефіциту бензину та зростання цін.

За його словами, у разі повного знищення мосту в Маяках потрапити до Ізмаїла з основної частини Одеської області і назад можна буде лише через сусідню Румунію.

"Ми ставитимемо понтони, вони їх будуть зносити, порушиться логістика з Ізмаїлом і я не знаю як там по інших ринках, але паливний точно швидко згорнеться. 60% ринку — це Ізмаїл, перекриття його таким чином вже в понеділок підніме ціни по Західним базисам на 2 грн мінімум, створить дикий дефіцит АЗС, починаючи зі східних та південних регіонів", — зазначив Леушкін.

Експерт також зазначив, що за негативним сценарієм ринок тиждень буде "лихоманити", поки логістика через Молдову та Румунію перебудується і поки ціни прийдуть до тями при новій логістиці.

"Але найважливіше, що знову і знову, будь-яка проблема на паливному ринку гостро оголює питання транспорту, оскільки тільки бензовози здатні швидко вирішувати цю проблему, а бензовози вимагають водіїв, яких вже дуже мало. І якби зараз був високий сезон, то ми б швидко згадали, що таке паливна криза в її розквіті", — додав експерт.

