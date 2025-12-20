Яка область за крок від постійного "напівблекауту": чому на Україну чекає стрибок цін на пальне

Рубрики
Росіяни систематично б'ю з енергетики Одеської області, але й почали завдавати прицільних ударів мостами на південному кордоні України в Одеській області. За останні дні росіяни вдарили мостом у Затоці, а пізніше атакували міст у Маяках. Що відбувається у регіоні з енергетикою? І до чого можу призвести удари РФ по мостах у цій галузі? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.
Вибухи в Одесі. Фото: з відкритих джерел
Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що Одеська область, по якій регулярно завдає ударів російська армія, знаходиться за крок від постійного "напівблекауту".
Юрій Корольчук зазначив, що Одещина залишається під постійними ударами через свою стратегічну важливість.
Він стверджує, що енергосистема регіону завжди була "слабкою та недорозвиненою", а зараз вона виснажена.
Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Леушкін заявив, що російські удари по мостах на Одещині можуть заблокувати 60% імпорту палива в Україну. Це швидко призведе до дефіциту бензину та зростання цін.
За його словами, у разі повного знищення мосту в Маяках потрапити до Ізмаїла з основної частини Одеської області і назад можна буде лише через сусідню Румунію.
Експерт також зазначив, що за негативним сценарієм ринок тиждень буде "лихоманити", поки логістика через Молдову та Румунію перебудується і поки ціни прийдуть до тями при новій логістиці.
