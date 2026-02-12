Російські окупанти здійснюють масовану атаку ударними безпілотниками на Одесу та Одеський район. Попри роботу сил протиповітряної оборони, зафіксовано влучання та падіння уламків, що призвели до руйнувань цивільної інфраструктури.

Влучання у багатоповерхівку та пожежі на об’єктах торгівлі: наслідки нічного обстрілу Одеси

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок ворожого обстрілу постраждала житлова, промислова, енергетична та портова інфраструктури.

"Зафіксовані влучання та падіння уламків БпЛА. Пошкоджено житлову, промислову, енергетичну та портову інфраструктури в Одеському районі. Попередньо, постраждало четверо осіб, одного госпіталізовано у важкому стані", — зазначив Олег Кіпер.

Безпосередньо в Одесі ворожий дрон поцілив у квартиру на верхніх поверхах багатоповерхового житлового будинку (без подальшого загоряння). Крім того, пошкоджено територію автосалону, об'єкт рекреації та торговельні площі.

Сергій Лисак, голова Одеської МВА, деталізував ситуацію в місті:

"Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру та житловий фонд. Сталося влучання у багатоповерховий будинок... Також пошкоджено об'єкт рекреаційної інфраструктури, де сталося загоряння господарських споруд. В іншому районі міста внаслідок атаки виникла пожежа на території обʼєкта торгівлі".

На місцях подій працюють усі відповідні служби. Очільники області та міста закликали мешканців не наближатися до місць влучань, не здійснювати фото- та відеозйомку та суворо дотримуватися правил безпеки.

