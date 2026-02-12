logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.99

EUR/UAH

51.03

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Одеса Влучання у багатоповерхівку та пожежі на об’єктах торгівлі: наслідки нічного обстрілу Одеси
commentss НОВИНИ Всі новини

Влучання у багатоповерхівку та пожежі на об’єктах торгівлі: наслідки нічного обстрілу Одеси

Масована атака дронів на Одещину: пошкоджено житлові будинки, промислову та портову інфраструктуру

12 лютого 2026, 23:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Російські окупанти здійснюють масовану атаку ударними безпілотниками на Одесу та Одеський район. Попри роботу сил протиповітряної оборони, зафіксовано влучання та падіння уламків, що призвели до руйнувань цивільної інфраструктури.

Влучання у багатоповерхівку та пожежі на об’єктах торгівлі: наслідки нічного обстрілу Одеси

Влучання у багатоповерхівку та пожежі на об’єктах торгівлі: наслідки нічного обстрілу Одеси

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок ворожого обстрілу постраждала житлова, промислова, енергетична та портова інфраструктури.

"Зафіксовані влучання та падіння уламків БпЛА. Пошкоджено житлову, промислову, енергетичну та портову інфраструктури в Одеському районі. Попередньо, постраждало четверо осіб, одного госпіталізовано у важкому стані", — зазначив Олег Кіпер.

Безпосередньо в Одесі ворожий дрон поцілив у квартиру на верхніх поверхах багатоповерхового житлового будинку (без подальшого загоряння). Крім того, пошкоджено територію автосалону, об'єкт рекреації та торговельні площі.

Сергій Лисак, голова Одеської МВА, деталізував ситуацію в місті:

"Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру та житловий фонд. Сталося влучання у багатоповерховий будинок... Також пошкоджено об'єкт рекреаційної інфраструктури, де сталося загоряння господарських споруд. В іншому районі міста внаслідок атаки виникла пожежа на території обʼєкта торгівлі".

На місцях подій працюють усі відповідні служби. Очільники області та міста закликали мешканців не наближатися до місць влучань, не здійснювати фото- та відеозйомку та суворо дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що учора окупанти масовано атакували Київ та Дніпро.                     



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини