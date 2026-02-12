Российские оккупанты совершают массированную атаку ударными беспилотниками в Одессу и Одесский район. Несмотря на работу сил противовоздушной обороны, зафиксировано попадание и падение обломков, которые привели к разрушениям гражданской инфраструктуры.

Попадание в многоэтажку и пожары на объектах торговли: последствия ночного обстрела Одессы

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в результате вражеских обстрелов пострадала жилищная, промышленная, энергетическая и портовая инфраструктуры.

"Зафиксированы попадания и падение обломков БПЛА. Повреждена жилая, промышленная, энергетическая и портовая инфраструктуры в Одесском районе. Предварительно, пострадали четыре человека, один госпитализирован в тяжелом состоянии", — отметил Олег Кипер.

Непосредственно в Одессе вражеский дрон попал в квартиру на верхних этажах многоэтажного жилого дома (без дальнейшего возгорания). Кроме того, повреждена территория автосалона, объект рекреации и торговые площади.

Сергей Лысак, глава Одесской ГВА, детализировал ситуацию в городе:

"В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура и жилищный фонд. Произошло попадание в многоэтажное здание... Также поврежден объект рекреационной инфраструктуры, где произошло возгорание хозяйственных построек. В другом районе города в результате атаки возник пожар на территории объекта торговли".

На местах происшествия работают все соответствующие службы. Руководители области и города призвали жителей не приближаться к местам попадания, не производить фото- и видеосъемку и строго соблюдать правила безопасности.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера оккупанты массированно атаковали Киев и Днепр.