Від початку війни нараховували гроші військовим, які не служили: схема вражає

В Одеській області викрили схему фіктивного оформлення людей на військову службу. Схема, як повідомили в Офісі генерального прокурора, діяла з 2022 року. Завдяки схемі розікрали понад 15 млн грн виплат військовим.

Слідство встановило, що у 2022–2025 роках військові посадові особи внесли до списків особового складу 19 осіб, які фактично службу не проходили.

“Попри це, на них регулярно оформлювали документи про нібито виконання службових обов’язків, що ставало підставою для нарахування грошового забезпечення та додаткових виплат. У такий спосіб, за даними слідства, підозрювані заволоділи понад 15,2 млн грн бюджетних коштів”, — йдеться в повідомленні.

Схему реалізовували командир військової частини, двоє його заступників, заступник командира батальйону – начальник штабу та командир роти.

“За матеріалами провадження, під контролем учасників групи командири, які не були обізнані зі схемою, оформлювали рапорти про нібито проходження служби фіктивно зарахованими особами. Надалі ці документи погоджувалися підозрюваними і використовувалися для незаконного нарахування виплат”, — повідомили в Офісі.

Зазначають, що отримані кошти такі “військовослужбовці” передавали організаторам готівкою або переказували на банківські рахунки.

Дії військових, повідомили в Офісі генпрокурора, кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України:

зловживання владою або службовим становищем, вчинене організованою групою (ч.ч. 3,5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч.ч. 1,2 ст. 364 КК України); ⁠

організація складання та видача службовою особою завідомо неправдивих документів вчинене організованою групою (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України);

пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй неправомірну вигоду (ч. 1 ст. 369 КК України); ⁠

пособництво в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 409 КК України).

Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.

