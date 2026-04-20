С начала войны начисляли деньги военным, которые не служили: схема поражает

В Одесской области разоблачена схема фиктивного оформления людей на военную службу. Схема, как сообщили в Офисе генерального прокурора, действовала с 2022 года. Благодаря схеме разворовали более 15 млн грн выплат военным.

Военные. Иллюстративное фото

Следствие установило, что в 2022-2025 годах военные должностные лица внесли в списки личного состава 19 человек, которые фактически службу не проходили.

"Несмотря на это, на них регулярно оформляли документы о якобы исполнении служебных обязанностей, что становилось основанием для начисления денежного довольствия и дополнительных выплат. Таким образом, по данным следствия, подозреваемые завладели более 15,2 млн грн бюджетных средств", — говорится в сообщении.

Схему реализовывали командир воинской части, два его заместителя, заместитель командира батальона – начальник штаба и командир роты.

"По материалам производства, под контролем участников группы командиры, которые не были осведомлены о схеме, оформляли рапорты о якобы прохождении службы фиктивно зачисленными лицами. В дальнейшем эти документы соглашались подозреваемыми и использовались для незаконного начисления выплат", — сообщили в Офисе.

Отмечают, что полученные средства такие военнослужащие передавали организаторам наличными или переводили на банковские счета.

Действия военных, сообщили в Офисе генпрокурора, квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

злоупотребление властью или служебным положением, совершенное организованной группой (ч.ч. 3,5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч.ч. 1,2 ст. 364 УК Украины); ⁠

организация составления и выдачи чиновником заведомо ложных документов, совершенных организованной группой (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 УК Украины);

предложение или обещание должностному лицу предоставить ему неправомерную выгоду (ч. 1 ст. 369 УК Украины); ⁠

пособничество в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем иного обмана, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

