С начала войны начисляли деньги военным, которые не служили: схема поражает

Кречмаровская Наталия
В Одесской области разоблачена схема фиктивного оформления людей на военную службу. Схема, как сообщили в Офисе генерального прокурора, действовала с 2022 года. Благодаря схеме разворовали более 15 млн грн выплат военным.
Следствие установило, что в 2022-2025 годах военные должностные лица внесли в списки личного состава 19 человек, которые фактически службу не проходили.
Схему реализовывали командир воинской части, два его заместителя, заместитель командира батальона – начальник штаба и командир роты.
Отмечают, что полученные средства такие военнослужащие передавали организаторам наличными или переводили на банковские счета.
Действия военных, сообщили в Офисе генпрокурора, квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
злоупотребление властью или служебным положением, совершенное организованной группой (ч.ч. 3,5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч.ч. 1,2 ст. 364 УК Украины);
организация составления и выдачи чиновником заведомо ложных документов, совершенных организованной группой (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 УК Украины);
предложение или обещание должностному лицу предоставить ему неправомерную выгоду (ч. 1 ст. 369 УК Украины);
пособничество в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем иного обмана, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 409 УК Украины).
Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.
