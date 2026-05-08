Вечірні постріли в Одесі: невідомий відкрив вогонь посеред міста: що відомо

Увечері 8 травня в Одесі стався інцидент із застосуванням зброї. Поблизу однієї з місцевих піцерій невідомий чоловік відкрив вогонь, що викликало неабияке занепокоєння серед очевидців. За даними з місцевих пабліків, у районі закладу пролунало близько п'яти пострілів.

У Головному управлінні Нацполіції Одеської області офіційно підтвердили факт стрілянини, проте заспокоїли громадян щодо наслідків події. Ситуація була вчасно взята під контроль правоохоронцями.

"Ввечері 8 травня в Одесі невідомий влаштував стрілянину. Постраждалих унаслідок інциденту немає", — повідомили представники пресслужби поліції журналістам "Суспільного".

Хоча офіційні подробиці щодо особи правопорушника та його мотивів ще готуються до оприлюднення, очевидці у мережі повідомляють про оперативне затримання ймовірного стрільця на місці події. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин нічної пригоди.

