Вечером 8 мая в Одессе произошел инцидент с применением оружия. Вблизи одной из местных пиццерий неизвестный мужчина открыл огонь, что вызвало беспокойство среди очевидцев. По данным из местных пабликов, в районе заведения прозвучало около пяти выстрелов.

В Главном управлении Нацполиции Одесской области официально подтвердили факт стрельбы, однако успокоили граждан по поводу последствий происшествия. Ситуация была своевременно взята под контроль правоохранителями.

"Вечером 8 мая в Одессе неизвестный устроил стрельбу. Пострадавших в результате инцидента нет", — сообщили представители пресс-службы полиции журналистам "Суспильного".

Хотя официальные подробности личности правонарушителя и его мотивов еще готовятся к обнародованию, очевидцы в сети сообщают об оперативном задержании предполагаемого стрелка на месте происшествия. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств ночного происшествия.

К обсуждению присоединились народные избранники, руководство МВД, Нацполиции, СБУ, ДБР, представители Офиса Президента, а также военные, ветераны, адвокаты, медийщики и общественные активисты. Глава МВД напомнил, что огнестрельное оружие в Украине уже является легальным — конкретные его виды могут покупать лица, отвечающие утвержденным критериям.