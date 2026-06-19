Вбивця Дем’яна Ганула отримав довічний термін: активіста він вбив на вулиці з особливою жорстокістю

В Одесі завершився судовий розгляд справи про зухвале вбивство громадського активіста, вчинене 14 березня 2025 року просто посеред міста. Слідчі, оперативники та криміналісти Нацполіції спільно із СБУ провели колосальну роботу, щоб похвилинно відновити картину того дня. Завдяки оперативній та злагодженій роботі спецслужб виконавця вдалося схопити "по гарячих слідах" за кілька годин після розстрілу. Ним виявився 46-річний чинний військовослужбовець із Київської області.

Активіст Дем'ян Ганул, якого вбили в Одесі 14 березня 2025 року





"Масштабне розслідування та місяці кропіткої праці, — зазначили в поліції Одещини, — дозволили правоохоронцям детально відтворити події того дня й встановити всі обставини злочину".

Як з'ясувало слідство під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, фігурант пішов на злочин заради грошей. Отримавши замовлення, він спланував усе заздалегідь: офіційно оформив щорічну відпустку, приїхав до Одеси, де з метою конспірації винайняв дві квартири. Там він накопичував нелегальний арсенал — вогнепальну зброю, набої та гранати. Кілер вистежив жертву в центрі міста, здійснив кілька пострілів, а потім добив активіста "контрольним" у голову. Оскільки підготовка забрала забагато часу, чоловік дезертирував — просто не повернувся в розташування своєї частини після завершення відпустки.

"Зібравши беззаперечні докази, фігуранту висунули звинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу України, — повідомили правоохоронці, — серед яких умисне вбивство на замовлення, незаконне поводження зі зброєю та самовільне залишення служби в умовах воєнного стану".

Розглянувши матеріали справи, суд повністю підтримав позицію обвинувачення та призначив фігуранту найсуворіший вердикт — довічне ув'язнення. Крім того, у нього конфіскують усе майно та позбавлять військового звання.

Наразі судове рішення ще не набрало законної сили. Засуджений та його захист мають 30 днів на подачу апеляції, упродовж яких вирок виконуватися не буде.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що вдова Дем’яна Ганула, якого вбили в Одесі, опублікувала декілька сторіз на своїй сторінці в Instagram та звинуватила у вбивстві чоловіка самих же одеситів.



