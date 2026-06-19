Убийца Демьяна Ганула получил пожизненный срок: активиста он убил на улице с особой жестокостью

В Одессе завершилось судебное разбирательство дела о дерзком убийстве общественного активиста, совершенное 14 марта 2025 года прямо посреди города. Следователи, оперативники и криминалисты Нацполиции совместно с СБУ провели колоссальную работу, чтобы поминутно восстановить картину в тот день. Благодаря оперативной и слаженной работе спецслужб исполнителя удалось схватить "по горячим следам" через несколько часов после расстрела. Им оказался 46-летний действующий военнослужащий из Киевской области.

Активист Демьян Ганул, убитый в Одессе 14 марта 2025 года

"Масштабное расследование и месяцы кропотливого труда, — отметили в полиции Одесщины, — позволили правоохранителям подробно воспроизвести события того дня и установить все обстоятельства преступления".

Как выяснило следствие под процессуальным руководством Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона, фигурант пошел на преступление из-за денег. Получив заказ, он спланировал все заранее: официально оформил ежегодный отпуск, приехал в Одессу, где с целью конспирации снял две квартиры. Там он накапливал нелегальный арсенал – огнестрельное оружие, патроны и гранаты. Киллер выследил жертву в центре города, произвел несколько выстрелов, а затем добил активиста "контрольным" в голову. Поскольку подготовка отняла слишком много времени, мужчина дезертировал — просто не вернулся в расположение своей части после завершения отпуска.

"Собрав безоговорочные доказательства, фигуранту предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Украины, — сообщили правоохранители, — среди которых умышленное заказное убийство, незаконное обращение с оружием и самовольное оставление службы в условиях военного положения".

Рассмотрев материалы дела, суд полностью поддержал позицию обвинения и назначил фигуранту строжайший вердикт — пожизненное заключение. Кроме того, у него конфискуют все имущество и лишат военного звания.

Сейчас судебное решение еще не вступило в законную силу. Осужденный и его защита имеют 30 дней на подачу апелляции, в течение которых приговор не исполняется.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вдова Демьяна Ганула, которого убили в Одессе, опубликовала несколько сториз на своей странице в Instagram и обвинила в убийстве мужчины самих же одесситов.



