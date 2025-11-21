В Одеській області правоохоронці влаштували “полювання” на ухилянтів: подробиці

В Одеській області працівники Державного бюро розслідування виявили корупційні схеми. У ДБР повідомили, що викрили трьох інспекторів, які під час патрулювання в Одеській області шукали водіїв, з яких можна було “вибити” гроші.

Мобілізація. Ілюстративне фото

Повідомляється, що правоохоронці під час патрулювання в Білгород-Дністровському районі перевіряли в базах даних військовозобов’язаних чоловіків та військових, які перебували у розшуку за самовільне залишення служби. Інспектори вимагали гроші, інакше погрожували доставити їх до ТЦК.

“За цією ж схемою вони відпускали водіїв напідпитку без оформлення протоколу. За уникнення відповідальності брали від 300 до 1 тисячі доларів США. Працівники ДБР задокументували понад десять епізодів поборів. Частину цих випадків самі ж фігуранти зафіксували на відео”, — йдеться у повідомленні.

У ДБР повідомили, що трьом інспекторам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Черкаській області викрили військовослужбовця та цивільну особу, які за 15 тис. доларів пропонували чоловікам пакет послуг — зняття з розшуку в системі “Оберіг”, оформлення відстрочки та подальше виключення з військового обліку.

За даними військової прокуратури, зловмисниками повідомленого про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України (пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди).