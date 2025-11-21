В Одесской области правоохранители устроили "охоту" на уклонистов: подробности

В Одесской области сотрудники Государственного бюро расследования обнаружили коррупционные схемы. В ГБР сообщили, что разоблачили трех инспекторов, которые во время патрулирования в Одесской области искали водителей, из которых можно было выбить деньги.

Мобилизация. Иллюстративное фото

Сообщается, что правоохранители во время патрулирования в Белгород-Днестровском районе проверяли в базах данных военнообязанных мужчин и военных, находившихся в розыске за самовольное уход из службы. Инспекторы требовали деньги, иначе угрожали доставить их в ТЦК.

"По этой же схеме они отпускали подвыпивших водителей без оформления протокола. За избежание ответственности брали от 300 до 1 тысячи долларов США. Работники ДБР задокументировали более десяти эпизодов поборов. Часть этих случаев сами же фигуранты зафиксировали на видео", — говорится в сообщении.

В ГБР сообщили, что трем инспекторам доложено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Черкасской области разоблачили военнослужащего и гражданское лицо, которые за 15 тыс. долларов предлагали мужчинам пакет услуг — снятие с розыска в системе "Оберег", оформление отсрочки и последующее исключение из военного учета.

По данным военной прокуратуры, злоумышленниками уведомленного о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины (пособничество в получении должностным лицом неправомерной выгоды).