В Одесі знайшли вежу фортеці Хаджибей, яку шукали понад 240 років (ФОТО)

В Одесі археологи заявили про знакове відкриття, коли під час розкопок на Приморському бульварі вони виявили одну з веж фортеці Хаджибей, місце розташування якої залишалося невідомим понад два століття. Знахідку зробили учасники спільної експедиції Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського та Інституту археології НАН України.

В Одесі знайшли вежу фортеці Хаджибей. Фото: Андрій Красножон

Про відкриття повідомив ректор університету, професор Андрій Красножон. За його словами, фундаменти споруди збереглися майже без пошкоджень.

"Зберігся навіть перший ряд стіни. Хоча вежа на історичних планах показана круглою, виявлений фундамент багатокутний. У діаметрі вежа сягала 8 м, товщина стін – 2,5 м. На кутовому перетині зафіксовано канали дерев'яних армуючих балок, що є типовим для середньовічних фортифікаційних споруд", — зазначив Красножон.

За словами Красножона, відкриття дозволило вперше за понад 240 років точно визначити місце розташування фортеці та встановити її реальні розміри. Виявилося, що замок мав площу приблизно 32 на 37 метрів, що перевищує розміри цитаделі Аккерманської фортеці. Водночас контури оборонної батареї, знайдені археологами, не збігаються з жодним з відомих історичних планів.

Дослідники також отримали нові докази щодо історії фортеці. У будівництві використовували османську плінфу та характерну "татарську" черепицю. Біля фундаменту знайшли срібну монету султана Абдул-Хаміда I, викарбувану у 1785 році, що підтверджує активне використання фортеці Османською імперією у 18 столітті.

Водночас питання точного часу спорудження замку залишається відкритим. Археологи виявили під фундаментом господарську яму з золотоординським глеком другої половини 14 століття. Це свідчить, що життя на території сучасного Приморського бульвару існувало щонайменше 700 років тому.

Фахівці вважають, що відкриття стане важливим кроком у вивченні ранньої історії Одеси та дозволить по-новому оцінити роль Хаджибейської фортеці у розвитку регіону.

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