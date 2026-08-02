В Одессе нашли башню крепости Хаджибей, которую искали более 240 лет (ФОТО)

В Одессе археологи заявили о знаковом открытии, когда во время раскопок на Приморском бульваре они обнаружили одну из башен крепости Хаджибей, местонахождение которой оставалось неизвестным более двух веков. Находку сделали участники совместной экспедиции Южноукраинского национального педагогического университета им. Ушинского и Института археологии НАН Украины.

В Одессе обнаружили башню крепости Хаджибей. Фото: Андрей Красножон

Об открытии сообщил ректор университета, профессор Андрей Красножон. По его словам, фундаменты постройки сохранились почти без повреждений.

"Сохранился даже первый ряд стены. Хотя башня на исторических планах показана круглой, обнаруженный фундамент многоугольный. В диаметре башня достигала 8 м, толщина стен – 2,5 м. На угловом сечении зафиксированы каналы деревянных армирующих балок, что типично для средневековых фортификационных сооружений", — отметил Красножон.

По словам Красножона, открытие позволило впервые за более чем 240 лет точно определить местоположение крепости и установить ее реальные размеры. Оказалось, что замок имел площадь примерно 32 на 37 метров, что превышает размеры цитадели Аккерманской крепости. В то же время контуры оборонной батареи, найденные археологами, не совпадают ни с одним из известных исторических планов.

Исследователи также получили новые доказательства истории крепости. В строительстве использовали османскую плинфу и характерную "татарскую" черепицу. У фундамента была найдена серебряная монета султана Абдул-Хамида I, отчеканенная в 1785 году, подтверждающая активное использование крепости Османской империей в 18 веке.

В то же время вопрос точного времени постройки замка остается открытым. Археологи обнаружили под фундаментом хозяйственную яму с золотоордынским кувшином второй половины 14 века. Это свидетельствует о том, что жизнь на территории современного Приморского бульвара существовала не менее 700 лет назад.

Специалисты считают, что открытие станет важным шагом в изучении ранней истории Одессы и позволит оценить по-новому роль Хаджибейской крепости в развитии региона.

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