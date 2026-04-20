В Одессе нашли застреленным депутата горсовета: что известно (ОБНОВЛЕНО)

В Одессе утром 20 апреля правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением в припаркованном автомобиле. Погибшим оказался депутат Одесского городского совета. Об этом сообщили в полиции Одесской области.

В Одессе обнаружили мертвым депутата горсовета. Фото из открытых источников

Как сообщили в полиции Одесской области, инцидент произошел в Приморском районе. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и криминалисты, проводящие первоочередные следственные действия. Стражи порядка выясняют все обстоятельства трагедии.

По предварительной информации, следствие рассматривает версию самоубийства с применением огнестрельного оружия. Однако окончательные выводы будут сделаны после проведения экспертиз и завершения проверки.

"Предварительно установлено, что он мог совершить самоубийство с применением огнестрельного оружия. На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", — говорится в заявлении.

В полиции отметили, что тело мужчины нашли в автомобиле на одной из улиц города. Имя погибшего официально пока не разглашается. Также не уточняется, было ли оружие зарегистрировано и обнаружена ли предсмертная записка.

Впоследствии в Одесской областной прокуратуре сообщили в комментарии "Общественному", что в машине в Одессе обнаружили тело депутата городского совета Александра Иваницкого.

Решается вопрос о правовой квалификации события и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.



