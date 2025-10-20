В Одесі персональні дані військових “зливали” ФСБ: подробиці

В Одесі Служба безпеки України викрила та затримала працівницю державного банку. Вона “зливала” до ФСБ персональні дані військових клієнтів фінансової установи.

Військові. Ілюстративне фото

Отримавши інформацію ворог планував використати дані, щоб організувати теракти, інформаційні диверсії та вербувальні операції проти українських захисників.

“Щоб отримати розвідінформацію, ФСБ дистанційно завербувала 56-річну одеситку, яка працювала касиром місцевого відділення державного банку. До уваги російської спецслужби жінка потрапила, коли публікувала антиукраїнські коментарі під дописами в Telegram-каналах”, — розповіли в СБУ.

Під час здійснення касових операцій фігурантка, за завданням ворога, звертала особливу увагу на відвідувачів у військовій формі та з ознаками поранень, отриманих у бойових діях. Виявляючи таких клієнтів, вона невідкладно доповідала кураторові від ФСБ.

До того ж жінка у вільний від роботи час обходила Одесу та її околиці — фотографувала місця зосередження особового складу Сил оборони. Ворожу агентку викрили та затримали. Їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що на четвертому році війни у 8 областях України викрили прихильників Росії, які за завданням ворога збиралися "відродити" СРСР в Україні.

У Службі безпеки України повідомили, що зірвали спробу Росії дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні шляхом створення неокомуністичних осередків.