В Одесі персональні дані військових "зливали" ФСБ: подробиці
В Одесі персональні дані військових “зливали” ФСБ: подробиці

Працівниця банку в Одесі “працювала” на ФСБ - передавала персональні дані військових та інформувала про місця зосередження особового складу Сил оборони

20 жовтня 2025, 23:57
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Одесі Служба безпеки України викрила та затримала працівницю державного банку. Вона “зливала” до ФСБ персональні дані військових клієнтів фінансової установи. 

В Одесі персональні дані військових “зливали” ФСБ: подробиці

Військові. Ілюстративне фото

Отримавши інформацію ворог планував використати дані, щоб організувати теракти, інформаційні диверсії та вербувальні операції проти українських захисників.

“Щоб отримати розвідінформацію, ФСБ дистанційно завербувала 56-річну одеситку, яка працювала касиром місцевого відділення державного банку. До уваги російської спецслужби жінка потрапила, коли публікувала антиукраїнські коментарі під дописами в Telegram-каналах”, — розповіли в СБУ.

Під час здійснення касових операцій фігурантка, за завданням ворога, звертала особливу увагу на відвідувачів у військовій формі та з ознаками поранень, отриманих у бойових діях. Виявляючи таких клієнтів, вона невідкладно доповідала кураторові від ФСБ.

До того ж жінка у вільний від роботи час обходила Одесу та її околиці — фотографувала місця зосередження особового складу Сил оборони. Ворожу агентку викрили та затримали. Їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що на четвертому році війни у 8 областях України викрили прихильників Росії, які за завданням ворога збиралися "відродити" СРСР в Україні.

У Службі безпеки України повідомили, що зірвали спробу Росії дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні шляхом створення неокомуністичних осередків.



Джерело: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zatrymala-v-odesi-pratsivnytsiu-banku-yaka-zlyvala-do-fsb-personalni-dani-viiskovykh-kliientiv-finustanovy
