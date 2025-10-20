В Одессе персональные данные военных "сливали" ФСБ: подробности

В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила и задержала работницу государственного банка. Она "сливала" в ФСБ персональные данные военных клиентов финансового учреждения.

Военные. Иллюстративное фото

Получив информацию, враг планировал использовать данные, чтобы организовать теракты, информационные диверсии и вербовочные операции против украинских защитников.

"Чтобы получить развединформацию, ФСБ дистанционно завербовала 56-летнюю одесситку, работавшую кассиром местного отделения государственного банка. Вниманию российской спецслужбы женщина попала, когда публиковала антиукраинские комментарии под сообщениями в Telegram-каналах", — рассказали в СБУ.

При осуществлении кассовых операций фигурантка, по заданию врага, обращала особое внимание на посетителей в военной форме и с признаками ранений, полученных в боевых действиях. Выявляя таких клиентов, она безотлагательно докладывала куратору от ФСБ.

К тому же, женщина в свободное от работы время обходила Одессу и ее окрестности — фотографировала места сосредоточения личного состава Сил обороны. Вражескую агентку разоблачили и задержали. Ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на четвертом году войны в 8 областях Украины разоблачили сторонников России, которые по заданию врага собирались "возродить" СССР в Украине.

В Службе безопасности Украины сообщили, что сорвали попытку России дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине путем создания некоммунистических центров.