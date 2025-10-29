Государственное учреждение "Институт морской биологии НАН Украины" объявило через Prozorro тендер на "Опросное исследование перспектив интеграции вопроса защиты морских трав в национальное законодательство Украины по оценке влияния на окружающую среду и повышению осведомленности населения".

В Одессе институт объявил тендер на опрос о морских травах на 1,5 миллиона гривен

Объявленная стоимость услуги – 1 528 000 гривен . В тендере основная стоимость будет уплачена за услуги по опросу общественного мнения , который должен быть проведен до 20 декабря 2025 года.

Тендер был объявлен 25 октября 2025 года. Конечный срок подачи тендерных предложений 2 ноября 2025 года.

В сети уже обсуждают этот тендер, и пишут, что он точно "не ко времени", а также, что это "легальный способ украсть деньги".

Скорее всего, авторам тендерного предложения стоило провести опрос, объявлять ли такой дорогостоящий тендер, прежде чем его регистрировать.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что летом в прифронтовом Запорожье был объявлен тендер на ремонт памятнику "Авиаторам" на 2,5 миллиона гривен. Такой расход глава ОВА Иван Федоров назвал несвоевременным. Об этом он сообщил публично в своем Telegram-канале, отметив, что областная рабочая группа "Прозрачность и подотчетность" рекомендует районной администрации Запорожского городского совета по Вознесеновскому району отменить тендер на ремонт этого памятника в Запорожье.

"Постамент, стоявший десятки лет, точно выдержит до конца войны. А 2,5 миллиона гривен, запланированные на ремонт, целесообразнее направить на оборону и безопасность. PS В ближайшее время предложу руководителям районных администраций провести выездное совещание в прифронтовом Орехове или Гуляйполе, где мы потолкуем о целесообразности расходования средств на памятники", — отметил Федоров.