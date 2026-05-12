В Одесі 10-річна дівчинка провалилася під землю на 4 метри (ФОТО)

12 травня в Одесі під ногами 10-річної дівчинки раптово провалилася тротуарна плитка, після чого дитина впала у глибоку яму завглибшки близько чотирьох метрів. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

В Одесі дівчинка провалилася під землю. Фото: ДСНС

Як пишуть рятувальники, дівчинка опинилася у пастці буквально за секунду. Очевидці, які перебували поруч, кинулися допомагати, однак через ризик нового обвалу не намагалися самостійно витягнути дитину. Люди залишалися поруч, підтримували дівчинку розмовою та викликали екстрені служби. У ДСНС наголосили, що ситуація могла закінчитися значно гірше, якби очевидці діяли необережно.

"Звичайна прогулянка ледь не завершилася трагедією. Сьогодні в Одесі під ногами 10-річної дівчинки раптово провалилася тротуарна плитка. Мить — і дитина опинилася у глибокій ямі близько 4 метрів завглибшки", — повідомили в ДСНС.

На місце оперативно прибули рятувальники та поліцейські. У ДСНС повідомили, що операція з порятунку тривала кілька хвилин. Дитину обережно підняли на поверхню за допомогою спеціального обладнання. Увесь цей час з донькою підтримував зв’язок її батько.

Після порятунку дівчинку оглянули медики. За попередньою інформацією, серйозних травм вона не отримала, її життю нічого не загрожує.

Причини провалу ґрунту наразі встановлюють відповідні служби. Попередньо йдеться про можливе пошкодження підземних комунікацій або просідання ґрунту під тротуаром.







