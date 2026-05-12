Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Регионы Одесса В Одессе 10-летняя девочка провалилась под землю на 4 метра (ФОТО)
В Одессе 10-летняя девочка провалилась под землю на 4 метра (ФОТО)

В Одессе 10-летняя девочка провалилась под землю из-за обрушения тротуара.

12 мая 2026, 15:40
Slava Kot

12 мая в Одессе под ногами 10-летней девочки внезапно провалилась тротуарная плитка, после чего ребенок упал в глубокую яму глубиной около четырех метров. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

В Одессе девочка провалилась под землю. Фото: ГСЧС

Как пишут спасатели, девочка оказалась в ловушке буквально через секунду. Находившиеся рядом очевидцы бросились помогать, однако из-за риска нового обвала не пытались самостоятельно вытащить ребенка. Люди оставались рядом, поддерживали девочку разговором и вызывали экстренные службы. В ГСЧС подчеркнули, что ситуация могла закончиться значительно хуже, если бы очевидцы действовали неосторожно.

"Обычная прогулка чуть не завершилась трагедией. Сегодня в Одессе под ногами 10-летней девочки внезапно провалилась тротуарная плитка. Мгновение — и ребенок оказался в глубокой яме около 4 метров в глубину", — сообщили в ГСЧС.

На место оперативно прибыли спасатели и полицейские. В ГСЧС сообщили, что операция по спасению продолжалась несколько минут. Ребёнка осторожно подняли на поверхность с помощью специального оборудования. Все это время с дочерью поддерживал связь отца.

В Одессе 10-летняя девочка провалилась под землю

Ребенка спасли из 4-метровой ямы

В Одессе 10-летняя девочка провалилась под землю из-за обвала тротуара

В Одессе ребенка спасли из 4-метровой ямы

После спасения девочку осмотрели медики. По предварительным данным, серьезных травм она не получила, ее жизни ничего не угрожает.

Причины провала грунта устанавливают соответствующие службы. Предварительно речь идет о возможном повреждении подземных коммуникаций или проседании грунта под тротуаром.





Источник: https://www.facebook.com/share/r/1B6tTkDCRZ/
