В Одессе 10-летняя девочка провалилась под землю на 4 метра (ФОТО)

12 мая в Одессе под ногами 10-летней девочки внезапно провалилась тротуарная плитка, после чего ребенок упал в глубокую яму глубиной около четырех метров. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

В Одессе девочка провалилась под землю. Фото: ГСЧС

Как пишут спасатели, девочка оказалась в ловушке буквально через секунду. Находившиеся рядом очевидцы бросились помогать, однако из-за риска нового обвала не пытались самостоятельно вытащить ребенка. Люди оставались рядом, поддерживали девочку разговором и вызывали экстренные службы. В ГСЧС подчеркнули, что ситуация могла закончиться значительно хуже, если бы очевидцы действовали неосторожно.

"Обычная прогулка чуть не завершилась трагедией. Сегодня в Одессе под ногами 10-летней девочки внезапно провалилась тротуарная плитка. Мгновение — и ребенок оказался в глубокой яме около 4 метров в глубину", — сообщили в ГСЧС.

На место оперативно прибыли спасатели и полицейские. В ГСЧС сообщили, что операция по спасению продолжалась несколько минут. Ребёнка осторожно подняли на поверхность с помощью специального оборудования. Все это время с дочерью поддерживал связь отца.

После спасения девочку осмотрели медики. По предварительным данным, серьезных травм она не получила, ее жизни ничего не угрожает.

Причины провала грунта устанавливают соответствующие службы. Предварительно речь идет о возможном повреждении подземных коммуникаций или проседании грунта под тротуаром.







