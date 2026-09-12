Удар ракетою по багатоповерхівці в Одесі: стали відомі подробиці

Російські терористичні війська вранці 12 вересня атакували Одесу. Внаслідок ворожого удару пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, шестеро людей отримали поранення. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомив голова МВА Сергій Лисак.

Удар по багатоповерхівці у Одесі. Фото: Сергій Лисак у Телеграм

Чиновник підтвердив, що внаслідок атаки противника було пошкоджено багатоповерхівку.

"Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок", — йдеться у повідомленні.

Пізніше Сергій Лисак уточнив, що внаслідок потрапляння до багатоповерхового будинку постраждали шестеро людей.

"Всіх доправили до лікарень, де їм надають необхідну медичну допомогу", — заявив Лисак.

Варто зазначити, що російські війська в ніч на 12 вересня також атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Один із ворожих дронів потрапив у приватний сектор міста, після чого на місці удару спалахнули пожежі. Внаслідок атаки повністю зруйновано житловий будинок, під його уламками опинилися люди. Про наслідки удару повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

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За оцінкою СЗР, Москва здатна організувати акції під українським "прапором", після чого використовувати їх як привід для посилення репресій проти місцевих жителів та виправдання нової хвилі мобілізації в Росії.



