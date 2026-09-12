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Удар ракетой по многоэтажке в Одессе: стали известны подробности

Известно о по меньшей мере шести пострадавших

12 сентября 2026, 08:00
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Кравцев Сергей

Российские террористические войска утром 12 сентября атаковали Одессу. В результате вражеского удара поврежден многоэтажный жилой дом, шесть человек получили ранения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава ГВА Сергей Лысак.

Удар ракетой по многоэтажке в Одессе: стали известны подробности

Удар по многоэтажке в Одессе. Фото: Сергей Лысак в Телеграмм

Чиновник подтвердил, что в результате атаки противника была повреждена многоэтажка.

"Поврежден многоэтажный жилой дом", — говорится в сообщении.

Позже Сергей Лысак уточнил, что в результате попадания в многоэтажный дом пострадали шесть человек.

"Всех доставили в больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь", — заявил Лысак.

Стоит отметить, российские войска в ночь на 12 сентября также атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Один из вражеских дронов попал в частный сектор города, после чего на месте удара вспыхнули пожары. В результате атаки полностью разрушен жилой дом, под его обломками оказались люди. О последствиях удара сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров. 

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По оценке СВР, Москва способна организовать акции под украинским "флагом", после чего использовать их как повод для усиления репрессий против местных жителей и оправдания новой волны мобилизации в России.




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Источник: https://t.me/odesaMVA/3210
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