Удар по пологовому будинку та житловим будинкам: ворог масовано накрив ударами обласний центр

Російські безпілотники атакували Одесу в ніч проти суботи, 28 березня. У місті пошкоджено один із пологових будинків

28 березня 2026, 08:20
Кравцев Сергей

У ніч на 28 березня країна-агресор знову масово атакувала Одесу. За допомогою безпілотників агресор атакував громадянську інфраструктуру міста. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації голови Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака у мережі Telegram.

Удар по Одесі. Фото: з відкритих джерел

Сергій Лисак поінформував, що ворог знову атакував об'єкти цивільної інфраструктури. У Приморському районі зафіксовано попадання до даху будівлі пологового будинку.

Внаслідок атаки частково зруйновано перекриття між четвертим та п'ятим поверхами багатоповерхового будинку. Вибуховою хвилею вибито вікна у житлових будинках у різних частинах району, що призвело до додаткових пошкоджень.

Крім того, у приватному секторі пожежі охопили житлові будинки.

За уточненою інформацією, внаслідок події постраждали 10 людей, двоє з них перебувають у тяжкому стані, серед поранених є дитина.

У Приморському районі пошкоджено три освітні заклади, у Хаджибейському – зафіксовано потрапляння до багатоповерхового будинку без постраждалих, на місцях продовжують працювати екстрені та комунальні служби, розгорнуто оперативні штаби для допомоги мешканцям.

Персонал та пацієнти пологового будинку евакуйовані, на місцях продовжують працювати всі профільні служби, фіксуються пошкодження, а у парку Перемоги розгорнуть оперативний штаб для допомоги мешканцям.

Читайте також на порталі "Коментарі" – російські окупаційні війська вкотре атакували Одеський регіон масованою хвилею безпілотників. Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, один із ворожих дронів потрапив безпосередньо у зупинку громадського транспорту, де на той момент перебували люди.




Джерело: https://t.me/odesaMVA/1681
