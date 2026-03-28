Удар по роддому и жилым домам: враг массированно накрыл ударами областной центр

В ночь на 28 марта страна-агрессор снова массировано атаковала Одессу. При помощи беспилотников агрессор атаковал гражданскую инфраструктуру города. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака в сети Telegram.

Сергей Лысак проинформировал, что враг вновь атаковал объекты гражданской инфраструктуры. В Приморском районе зафиксировано попадание в крышу здания родильного дома.

В результате атаки частично разрушено перекрытие между четвертым и пятым этажами многоэтажного дома. Взрывной волной выбиты окна в жилых зданиях в разных частях района, что привело к дополнительным повреждениям.

Кроме того, в частном секторе пожары охватили жилые дома.

По уточненной информации, в результате происшествия пострадали 10 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, среди раненых есть ребенок.

В Приморском районе повреждены три образовательных учреждения, в Хаджибейском – зафиксировано попадание в многоэтажный дом без пострадавших, на местах продолжают работать экстренные и коммунальные службы, развернуты оперативные штабы для помощи жителям.

Персонал и пациенты родильного дома эвакуированы, на местах продолжают работать все профильные службы, фиксируются повреждения, а в парке Победы развернут оперативный штаб для помощи жителям.

