У багатоповерхівці зруйновано три поверхи: деталі страшного удару РФ по Одесі

Вночі 6 квітня російські терористичні війська масовано атакували Одесу ударними безпілотниками, внаслідок чого зруйновано частину багатоповерхівки та поранено щонайменше п'ятеро людей. Як передає портал "Коментарі", про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

Удар по Одесі. Фото: Сергій Лисак у Телеграм

Чиновник повідомив, що внаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження у Київському та Приморському районах міста.

В одному з районів безпілотник потрапив у багатоповерхівку. Будівля зазнала серйозних руйнувань з третього по п'ятий поверхи.

"Під завалами можуть бути люди. Вже відомо про 5 постраждалих, які доставлені до медичного закладу", – зазначив Сергій Лисак.

Також у цьому ж районі зафіксовано попадання до низки приватних будинків.

На місцях влучень розгорнули оперативні штаби. Рятувальна операція продовжується, задіяні всі екстрені та комунальні служби.

Пізніше Сергій Лисак повідомив, що внаслідок нічної атаки загинули троє людей, серед них – дитина.

"Також 10 людей постраждали. Двоє людей у ​​тяжкому стані госпіталізовані: один пацієнт перебуває в нейрохірургії, інший – у відділенні інтенсивної терапії опікового профілю. Вісім – у стані середньої тяжкості. Серед них – 2-річна дитина та двоє підлітків 17 та 18 років. Всім надається необхідна медицина.

