Труханов сделал заявление о российских связях семьи главы ОВА Олега Кипера
Труханов сделал заявление о российских связях семьи главы ОВА Олега Кипера

Труханов просит проверить информацию о семье Олега Кипера

16 октября 2025, 12:29
Уже бывший городской голова Одессы Геннадий Труханов, лишенный украинского гражданства, а с сегодняшнего дня есть решение о выполнении обязанностей мэра Одессы секретарем горсовета Игорем Ковалем, сделал резонансное заявление для журналистов.

Труханов сделал заявление о российских связях семьи главы ОВА Олега Кипера

Труханов сделал заявление о российских связях семьи главы ОВА Олега Кипера

Так, экс-мэр Одессы попросил проверить семью, а в частности, жену действующего главы Одесской ОВА Олега Кипера, которая якобы, по словам Труханова, в 2020 году обновила паспорт гражданки Российской Федерации. А в 2020 году она якобы получила водительские права.

"Это я говорю, я не утверждаю. Я говорю, что прошу проверить. И я так усердно, как меня проверяли. В 2020 году получила права. Есть счета, счет, в зарубежном банке на имя, на девичью фамилию, она сменила эту фамилию также, на девичью, с российским паспортом. На этом счету есть средства, то есть он работающий, и документ работающий, и счет работающий. Она ведет бизнес в Российской Федерации и платит налоги там", – заявил Труханов журналистам.

По его словам, необходимо проверить отчеты по налогам в Российской Федерации по этому счету.

"Было обращение ветеранов, получивших ранения, защищавших нашу страну. Было обращение и петиция к президенту.

Эту петицию отклонили, не приняли петицию. Если есть такая информация о семье Кипера? Пожалуйста, брифинг, выйди и опровергни эту информацию. Опровергни эту информацию, что это ложь или не ложь", – подчеркивает экс-мэр Одессы.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что после громких новостей о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства и автоматического снятия его с должности городского головы, в сети появились мемы на этот счет.

Авторы картинок-шуток связали мэра Одессы Геннадия Труханова и нового главу Одесской ГВА Сергея Лысака по прически – оба лысые.



