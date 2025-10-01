Трагічна стихія в Одещині: 9 жертв, серед яких – дитина

Внаслідок сильної негоди, що накрила Одесу та область, загинули дев’ять осіб, серед яких була й одна дитина. Протягом усього семигодинного періоду у місті випала майже двомісячна норма опадів, що викликало масштабні підтоплення на багатьох вулицях та серйозні пошкодження комунальної інфраструктури.

Фото: з відкритих джерел

Про ситуацію повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Вночі рятувальники працювали безперервно: вони евакуювали людей, які опинилися у водяних пастках, витягали автомобілі з підтоплених ділянок, відкачували воду з будівель і шукали зниклу дівчину, яку врешті-решт знайшли о 7 ранку. Загалом вдалося врятувати 362 особи та евакуювати 227 транспортних засобів.

Нагадаємо, що 30 вересня внаслідок потужних дощів в Одесі та області виникла надзвичайна ситуація — інтенсивні опади призвели до масштабних підтоплень, які охопили житлові квартали та дороги. Через негоду рятувальники були змушені працювати всю ніч, аби мінімізувати збитки та надати допомогу мешканцям.

У зв’язку з наслідками стихії, навчальний процес у школах Одеси 1 жовтня буде організовано дистанційно. Таке рішення ухвалила директорка Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич, аргументуючи це необхідністю ліквідувати наслідки повені і забезпечити безпеку дітей. Влада міста та рятувальні служби продовжують моніторинг ситуації та роботи з відновлення нормального життя в постраждалих районах.

