logo

BTC/USD

114295

ETH/USD

4139.61

USD/UAH

41.14

EUR/UAH

48.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Одесса Трагическая стихия в Одесской области: 9 жертв, среди которых – ребенок
commentss НОВОСТИ Все новости

Трагическая стихия в Одесской области: 9 жертв, среди которых – ребенок

Во вторник, 30 сентября, в Одессу обрушилась сильная непогода. Через несколько часов в городе выпала почти месячная норма осадков, что привело к серьезным последствиям.

1 октября 2025, 08:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В результате сильной непогоды, накрывшей Одессу и область, погибли девять человек, среди которых был и один ребенок. В течение всего семичасового периода в городе выпала почти двухмесячная норма осадков, что вызвало масштабные подтопления на многих улицах и серьезные повреждения коммунальной инфраструктуры.

Трагическая стихия в Одесской области: 9 жертв, среди которых – ребенок

Фото: из открытых источников

О ситуации сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Ночью спасатели работали непрерывно: они эвакуировали людей, оказавшихся в водяных ловушках, вытаскивали автомобили из подтопленных участков, откачивали воду из построек и искали пропавшую девушку, которую в конце концов нашли в 7 утра. Всего удалось спасти 362 человека и эвакуировать 227 транспортных средств.

Напомним, что 30 сентября в результате мощных дождей в Одессе и области возникла чрезвычайная ситуация — интенсивные осадки привели к масштабным подтоплениям, охватившим жилые кварталы и дороги. Из-за непогоды спасатели были вынуждены работать всю ночь, чтобы минимизировать ущерб и оказать помощь жителям.

В связи с последствиями стихии учебный процесс в школах Одессы 1 октября будет организован дистанционно. Такое решение приняла директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич, аргументируя это необходимостью ликвидировать последствия наводнения и обеспечить безопасность детей. Власти города и спасательные службы продолжают мониторинг ситуации и работы по восстановлению нормальной жизни в пострадавших районах.

Как уже писали "Комментарии", в конце сентября в результате ударов украинских дронов было выведено из строя около 25% мощностей нефтеперерабатывающей отрасли России. По данным самих российских СМИ, в течение сентября из-за атак БПЛА остановились четыре нефтеперерабатывающих завода.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости