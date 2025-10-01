Трагическая стихия в Одесской области: 9 жертв, среди которых – ребенок

В результате сильной непогоды, накрывшей Одессу и область, погибли девять человек, среди которых был и один ребенок. В течение всего семичасового периода в городе выпала почти двухмесячная норма осадков, что вызвало масштабные подтопления на многих улицах и серьезные повреждения коммунальной инфраструктуры.

Фото: из открытых источников

О ситуации сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Ночью спасатели работали непрерывно: они эвакуировали людей, оказавшихся в водяных ловушках, вытаскивали автомобили из подтопленных участков, откачивали воду из построек и искали пропавшую девушку, которую в конце концов нашли в 7 утра. Всего удалось спасти 362 человека и эвакуировать 227 транспортных средств.

Напомним, что 30 сентября в результате мощных дождей в Одессе и области возникла чрезвычайная ситуация — интенсивные осадки привели к масштабным подтоплениям, охватившим жилые кварталы и дороги. Из-за непогоды спасатели были вынуждены работать всю ночь, чтобы минимизировать ущерб и оказать помощь жителям.

В связи с последствиями стихии учебный процесс в школах Одессы 1 октября будет организован дистанционно. Такое решение приняла директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич, аргументируя это необходимостью ликвидировать последствия наводнения и обеспечить безопасность детей. Власти города и спасательные службы продолжают мониторинг ситуации и работы по восстановлению нормальной жизни в пострадавших районах.

