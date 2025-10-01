Другий день Одещина потерпає від потужної зливи. Негода завдала серйозних збитків регіону: підтоплення доріг, перебої в електропостачанні, пошкодження майна, повалення дерев. Але найстрашніше – негода забрала людські життя. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Трагедія в Одесі: через повінь загинула сім’я з п’ятьох людей

За попередніми даними, внаслідок негоди в Одесі загинули 9 людей, з них одна дитина.

В провулку Сергія Ейзенштейна виявили тіла одразу п’ятьох загиблих: 2 чоловіків, 2 жінок та дівчинки приблизно 8 років. Їх особи наразі встановлюють. Рятувальники не мають доступу до тіл — триває операція з відкачування води.

Ще два тіла були виявлені на вулиці Балківській: неупізнаної жінки віком 55–65 років та місцевої мешканки, 1987 р.н. На вулиці Дача Ковалевського виявили тіло ще однієї жінки, 1968 р.н. На вулиці Рибальській – тіло зниклої 23-річної дівчини.

Зафіксовано також випадки переохолодження у людей через тривале перебування у воді. Постраждалим надається необхідна медична допомога.

"Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Бажаємо одужання всім постраждалим. Комунальні служби, рятувальники та енергетики працюють цілодобово. Для ліквідації наслідків негоди – відкачування води, розчищення доріг, ремонту мереж, залучено понад 500 працівників та 85 одиниць техніки. Врятовано 362 людини, евакуйовано 227 транспортних засобів", – зазначає очільник області.

За минулу добу енергетики повернули світло для 112 тис. родин в 188 населених пунктах Одещини. На цей час тимчасово без світла залишаються 42 тис. клієнтів в 32 селах і містечках. Найскладніша ситуація в Одесі, однак енергетики докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну домівку.

Водо- та газопостачання працює у штатному режимі.

"Окремо хочу відзначити солідарність одеситів. У цей складний час люди допомагають одне одному. У соцмережах сотні прикладів справжньої людяності. Дякую всім службам, які працюють у надзвичайно складних умовах, і кожному, хто не стоїть осторонь. Оскільки погодні умови залишаються несприятливими, прохання уникати пересувань без нагальної потреби. Бережіть себе", – наголосив Олег Кіпер.

