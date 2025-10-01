Второй день Одесщина страдает от мощного ливня. Непогода нанесла серьезный ущерб региону: подтопление дорог, перебои в электроснабжении, повреждение имущества, падение деревьев. Но самое страшное – непогода унесла человеческие жизни. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Трагедия в Одессе: из-за наводнения погибла семья из пяти человек

По предварительным данным, в результате непогоды в Одессе погибли 9 человек, из них один ребенок.

В переулке Сергея Эйзенштейна обнаружили тела сразу пятерых погибших: 2 мужчин, 2 женщин и девочки примерно 8 лет. Их личности устанавливают. Спасатели не имеют доступа к телам – продолжается операция по откачке воды.

Еще два тела были обнаружены на улице Балковской: неопознанной женщины в возрасте 55-65 лет и местной жительницы, 1987 г.р. На улице Дача Ковалевского обнаружили тело еще одной женщины, 1968 г.р. На улице Рыбацкой – тело пропавшей 23-летней девушки.

Зафиксированы также случаи переохлаждения у людей из-за продолжительного пребывания в воде. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

"Искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаем выздоровления всем пострадавшим. Коммунальные службы, спасатели и энергетики работают круглые сутки. Для ликвидации последствий непогоды – откачка воды, расчистка дорог, ремонт сетей, привлечено более 500 работников и 85 единиц техники. Спасены 362 человека, эвакуированы 227 транспортных средств", – отмечает глава области.

За минувшие сутки энергетики вернули свет для 112 тыс. семей в 188 населенных пунктах Одесской области. В настоящее время временно без света остаются 42 тыс. клиентов в 32 селах и городках. Самая сложная ситуация в Одессе, однако энергетики прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом.

Водо- и газоснабжение работает в штатном режиме.

"Отдельно хочу отметить солидарность одесситов. В это сложное время люди помогают друг другу. В соцсетях сотни примеров подлинной человечности. Благодарю всех служб, работающих в чрезвычайно сложных условиях, и каждого, кто не стоит в стороне. Поскольку погодные условия остаются неблагоприятными, просьба избегать передвижений без необходимости. Берегите себя", – подчеркнул Олег Кипер.

