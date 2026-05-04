Тіньова схема на 44 млн грн: де опинилася гуманітарна допомога для постраждалих від війни

Кречмаровская Наталия
Гуманітарну допомогу продавали на ринку “7 км”. У Національній поліції повідомили про викриття тіньової схеми на 44 млн грн. До реалізації схеми були залучені керівники кількох благодійних фондів та інші учасники, які виконували різні ролі — менеджери зі збуту, водії контрабандних вантажів, фінансисти.
Тіньова схема. Фото Нацполіції
У Нацполіції зазначили, що фігуранти продавали допомогу для постраждалих від війни. Повідомили, що, за даними слідства, фігуранти створили підконтрольні благодійні фонди, щоб отримувати допомогу з Туреччини. Учасникам схеми, як зауважили в Нацполіції, може загрожувати до семи років позбавлення волі.
Правоохоронці з’ясували, що організатором схеми є колишній працівник митниці, який використав свої знання та зв’язки для її побудови. До протиправної діяльності він залучив десятки осіб — від водіїв до фіктивних керівників благодійних фондів. Для зберігання та реалізації товару орендували складські приміщення.
Трьох учасників злочинної групи затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України — незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.
