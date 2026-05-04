Тіньова схема на 44 млн грн: де опинилася гуманітарна допомога для постраждалих від війни

Гуманітарну допомогу продавали на ринку “7 км”. У Національній поліції повідомили про викриття тіньової схеми на 44 млн грн. До реалізації схеми були залучені керівники кількох благодійних фондів та інші учасники, які виконували різні ролі — менеджери зі збуту, водії контрабандних вантажів, фінансисти.

Тіньова схема. Фото Нацполіції

У Нацполіції зазначили, що фігуранти продавали допомогу для постраждалих від війни. Повідомили, що, за даними слідства, фігуранти створили підконтрольні благодійні фонди, щоб отримувати допомогу з Туреччини. Учасникам схеми, як зауважили в Нацполіції, може загрожувати до семи років позбавлення волі.

“У митних деклараціях цей вантаж оформлювався як гуманітарна допомога для переселенців і людей, які постраждали від війни. Після перетину кордону гуманітарка фактично ставала комерційним товаром — замість безкоштовної передачі її розподіляли по торгівельних точках і продавали за готівку”, — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці з’ясували, що організатором схеми є колишній працівник митниці, який використав свої знання та зв’язки для її побудови. До протиправної діяльності він залучив десятки осіб — від водіїв до фіктивних керівників благодійних фондів. Для зберігання та реалізації товару орендували складські приміщення.

“У ході слідчо-оперативних дій поліцейські встановили численні факти ввезення та продажу гуманітарних вантажів. Загалом за такою схемою було ввезено близько 50 тонн товарів на суму понад 44 мільйони гривень. Увесь цей ресурс, призначений для допомоги людям, фактично монетизували. 30 квітня правоохоронці провели 71 обшук на території Одеси та області. У фігурантів вилучили товар, техніку, документи та інші докази незаконної діяльності”, — зазначили в Нацполіції.

Трьох учасників злочинної групи затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України — незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

