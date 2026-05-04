Теневая схема на 44 млн грн: где оказалась гуманитарная помощь для пострадавших от войны

Гуманитарную помощь продавали на рынке "7 км". В Национальной полиции сообщили о разоблачении теневой схемы на 44 млн грн. К реализации схемы были привлечены руководители нескольких благотворительных фондов и другие участники, выполнявшие разные роли – менеджеры по сбыту, водители контрабандных грузов, финансисты.

Теневая схема. Фото Нацполиции

В Нацполиции отметили, что фигуранты продавали помощь пострадавшим от войны. Сообщили, что, по данным следствия, фигуранты создали подконтрольные благотворительные фонды для получения помощи из Турции. Участникам схемы, как отметили в Нацполиции, может грозить до семи лет лишения свободы.

"В таможенных декларациях этот груз оформлялся как гуманитарная помощь для переселенцев и людей, пострадавших от войны. После пересечения границы гуманитарка фактически становилась коммерческим товаром — вместо бесплатной передачи ее распределяли по торговым точкам и продавали за наличные деньги", — говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что организатором схемы есть бывший работник таможни, который использовал свои знания и связи для ее построения. К противоправной деятельности он привлек десятки человек – от водителей до фиктивных руководителей благотворительных фондов. Для хранения и реализации товара арендовали складские помещения.

"В ходе следственно-оперативных действий полицейские установили многочисленные факты ввоза и продажи гуманитарных грузов. Всего по такой схеме было ввезено около 50 тонн товаров на сумму свыше 44 миллионов гривен. Весь этот ресурс, предназначенный для помощи людям, фактически монетизировали. 30 апреля правоохранители произвели 71 обыск на территории Одессы и области. У фигурантов изъяли товар, технику, документы и другие доказательства незаконной деятельности", – отметили в Нацполиции.

Трое участников преступной группы задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины – незаконное использование гуманитарной помощи с целью получения прибыли.

