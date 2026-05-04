Теневая схема на 44 млн грн: где оказалась гуманитарная помощь для пострадавших от войны

Кречмаровская Наталия
Гуманитарную помощь продавали на рынке "7 км". В Национальной полиции сообщили о разоблачении теневой схемы на 44 млн грн. К реализации схемы были привлечены руководители нескольких благотворительных фондов и другие участники, выполнявшие разные роли – менеджеры по сбыту, водители контрабандных грузов, финансисты.
Теневая схема. Фото Нацполиции
В Нацполиции отметили, что фигуранты продавали помощь пострадавшим от войны. Сообщили, что, по данным следствия, фигуранты создали подконтрольные благотворительные фонды для получения помощи из Турции. Участникам схемы, как отметили в Нацполиции, может грозить до семи лет лишения свободы.
Правоохранители выяснили, что организатором схемы есть бывший работник таможни, который использовал свои знания и связи для ее построения. К противоправной деятельности он привлек десятки человек – от водителей до фиктивных руководителей благотворительных фондов. Для хранения и реализации товара арендовали складские помещения.
Трое участников преступной группы задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины – незаконное использование гуманитарной помощи с целью получения прибыли.
