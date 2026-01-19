Такого українці не бачили роками: в Одесі почало замерзати море (ФОТО)

В Одесі зафіксували незвичайне для півдня України природне явище, коли Чорне море почало замерзати. Востаннє подібну картину містяни та туристи спостерігали понад десять років тому. Фото та відео початку замерзання моря в Одесі стрімко поширюються в соцмережах.

Чорне море взимку в Одесі. Фото: Суспільне

Спочатку льодом почало вкриватися узбережжя поблизу Одеси. Хвилі виносили воду на пляжі та каміння, де вона миттєво замерзала. Згодом процес став помітним і в морі. Поверхня води подекуди затягнулася тонким льодом, що утворює характерні круглі крижані візерунки. Вони виникають через постійний рух хвиль, коли вода не промерзає суцільним шаром, а формує окремі крижинки.

В Одесі замерзає Чорне море

Берегова лінія Одеси вже кілька днів нагадує кадри з арктичних широт. Крижані нарости на камінні та пірсах створили сюрреалістичні пейзажі, нетипові для півдня України.

Чорне море взимку в Одесі

Чорне море взимку в Одесі

У соцмережах також повідомляють про ознаки промерзання Азовського моря. Хоча воно мілкіше за Чорне, його вища солоність зазвичай уповільнює утворення льоду. Втім, на узбережжях уже з’явилися льодові брили.

За даними архівних спостережень, востаннє значне замерзання моря в Одесі фіксували у 2012 році. Тоді сильні морози призвели до утворення криги на сотні метрів від берега. Тоді дехто наважувався виходити по льоду до суден, що застрягли в морі.

В Одесі замерло Чорне море у 2012 році

В Одесі замерло Чорне море у 2012 році

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що морози скоро підуть. Коли українцям чекати потепління.

Також "Коментарі" писали про найбільші морози в історії України.