Такого украинцы не видели годами: в Одессе начало замерзать море (ФОТО)

В Одессе зафиксировали необычное для юга Украины природное явление, когда Черное море начало замерзать. Последний раз подобную картину горожане и туристы наблюдали более десяти лет назад. Фото и видео начала замерзания моря в Одессе быстро распространяются в соцсетях.

Черное море зимой в Одессе. Фото: Суспільне

Сначала льдом начало покрываться побережье близ Одессы. Волны выносили воду на пляжи и камни, где она мгновенно замерзала. Впоследствии процесс стал заметен и в море. Поверхность воды кое-где затянулась тонким льдом, образующим характерные круглые ледяные узоры. Они возникают из-за постоянного движения волн, когда вода не промерзает сплошным слоем, а формирует отдельные льдинки.

В Одессе замерзает Черное море

Береговая линия Одессы уже несколько дней напоминает кадры из арктических широт. Ледяные наросты на камнях и пирсах создали сюрреалистические пейзажи, нетипичные для юга Украины.

Черное море зимой в Одессе.

Черное море зимой в Одессе.

В соцсетях также сообщают о признаках промерзания Азовского моря. Хотя оно мелкее Черного, его высшая соленость обычно замедляет образование льда. Впрочем, на побережьях уже появились ледяные глыбы.

По данным архивных наблюдений, последний раз значительное замерзание моря в Одессе фиксировали в 2012 году. Тогда сильные морозы привели к образованию льда в сотнях метров от берега. Тогда некоторые решались ходить по льду к застрявшим в море судам.

В Одессе замерло Черное море в 2012 году

В Одессе замерло Черное море в 2012 году

