Страшне пекло в Одесі: місцева влада вразила заявою про новий злочин РФ

У ніч на 22 грудня російські ударні безпілотники завдали удару по критично важливій інфраструктурі Одеси та Одеської області. Внаслідок атаки частина міста залишилася без електропостачання через пошкодження об’єкта, що забезпечує життєдіяльність району.

Фото: з відкритих джерел

За повідомленням пресслужби Одеської обласної прокуратури, під час обстрілу постраждав 30-річний чоловік. Його було доставлено до лікарні з осколковими пораненнями середньої тяжкості. Також у регіоні зазнав руйнувань цивільний об’єкт – складське приміщення з добривами. За цими фактами розпочато досудове розслідування за ознаками воєнного злочину відповідно до частини 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак уточнив, що протягом ночі було зафіксовано дві ворожі атаки. Внаслідок цього постраждав один з об’єктів критичної інфраструктури міста, через що електропостачання тимчасово припинено у частині одного з районів.

Лисак додав, що внаслідок ударів також пошкоджено вікна житлового будинку, однак оперативні комунальні служби вже працюють над ліквідацією наслідків. Він закликав мешканців зберігати спокій і дотримуватися правил безпеки під час усунення пошкоджень, зазначивши, що робота над відновленням подачі електроенергії триває.

Як вже писали "Коментарі", Сполучені Штати Америки заявляють про активні кроки для якнайшвидшого завершення війни, проте Росія не зменшує інтенсивності бойових дій, особливо у районі Покровська. Ворог застосовує значні ресурси, включно з важкою технікою та живою силою, однак суттєвих успіхів на цих напрямках не досяг, заявив командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.