Головна Новини Регіони Одеса "Справа Крупи" живе: керівництво "оновленої МСЕК" заробляло на ухилянтах
НОВИНИ

"Справа Крупи" живе: керівництво “оновленої МСЕК” заробляло на ухилянтах

Скільки керівництво “оновленого МСЕК” вимагало за фіктивні довідки

25 вересня 2025, 16:22
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Восени 2024 року в Україні розгорівся гучний скандал — у Хмельницькій області виявили чимало прокурорів з інвалідністю. У ході розслідування провели обшуки у тодішньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи і виявили майже 6 млн дол. у різній валюті лише готівкою. МСЕК реформували, однак "справа Крупи" живе. 

"Справа Крупи" живе: керівництво “оновленої МСЕК” заробляло на ухилянтах

Мобілізація. Ілюстративне фото

В СБУ повідомили, що викрили схему ухилення від мобілізації в Одеській області. Затримали  керівника та двох членів місцевої експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК), які за гроші надавали фіктивні медичні довідки.

“За суми від 3 тис. доларів США вони оформлювали для ухилянтів безпідставні висновки про нібито наявність тяжких захворювань з подальшим встановленням групи інвалідності”, — повідомили в СБУ.

Організатор залучив до схеми  головуючого лікаря-кардіолога та медичного реєстратора.

“Задокументовано, як вони отримали “замовлення” від щонайменше півсотні клієнтів, які сподівалися уникнути призову або звільнитися зі служби”, — повідомили в СБУ.

Зазначається, що затримали всіх трьох фігурантів під час передачі чергових хабарів за фіктивні довідки. У затриманих під час обшуків знайшли чорнові записи, особові справи призовників і смартфони із доказами незаконної діяльності.

Фігурантам оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

“Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна”, — повідомили в СБУ. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ухилянтів нібито почали шукати в Канаді.




Джерело: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zatrymala-na-odeshchyni-kerivnytstvo-onovlenoi-msek-yake-zaroblialo-na-ukhyliantakh
