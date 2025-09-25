"Справа Крупи" живе: керівництво “оновленої МСЕК” заробляло на ухилянтах

Восени 2024 року в Україні розгорівся гучний скандал — у Хмельницькій області виявили чимало прокурорів з інвалідністю. У ході розслідування провели обшуки у тодішньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи і виявили майже 6 млн дол. у різній валюті лише готівкою. МСЕК реформували, однак "справа Крупи" живе.

Мобілізація. Ілюстративне фото

В СБУ повідомили, що викрили схему ухилення від мобілізації в Одеській області. Затримали керівника та двох членів місцевої експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК), які за гроші надавали фіктивні медичні довідки.

“За суми від 3 тис. доларів США вони оформлювали для ухилянтів безпідставні висновки про нібито наявність тяжких захворювань з подальшим встановленням групи інвалідності”, — повідомили в СБУ.

Організатор залучив до схеми головуючого лікаря-кардіолога та медичного реєстратора.

“Задокументовано, як вони отримали “замовлення” від щонайменше півсотні клієнтів, які сподівалися уникнути призову або звільнитися зі служби”, — повідомили в СБУ.

Зазначається, що затримали всіх трьох фігурантів під час передачі чергових хабарів за фіктивні довідки. У затриманих під час обшуків знайшли чорнові записи, особові справи призовників і смартфони із доказами незаконної діяльності.

Фігурантам оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

“Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна”, — повідомили в СБУ.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ухилянтів нібито почали шукати в Канаді.



