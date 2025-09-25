"Справа Крупи" живе: керівництво “оновленої МСЕК” заробляло на ухилянтах

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Восени 2024 року в Україні розгорівся гучний скандал — у Хмельницькій області виявили чимало прокурорів з інвалідністю. У ході розслідування провели обшуки у тодішньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи і виявили майже 6 млн дол. у різній валюті лише готівкою. МСЕК реформували, однак "справа Крупи" живе.
Мобілізація. Ілюстративне фото
В СБУ повідомили, що викрили схему ухилення від мобілізації в Одеській області. Затримали керівника та двох членів місцевої експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК), які за гроші надавали фіктивні медичні довідки.
Організатор залучив до схеми головуючого лікаря-кардіолога та медичного реєстратора.
Зазначається, що затримали всіх трьох фігурантів під час передачі чергових хабарів за фіктивні довідки. У затриманих під час обшуків знайшли чорнові записи, особові справи призовників і смартфони із доказами незаконної діяльності.
Фігурантам оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ухилянтів нібито почали шукати в Канаді.