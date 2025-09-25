"Дело Крупы" живет: руководство "обновленной МСЭК" зарабатывало на уклонистах

Осенью 2024 года в Украине разгорелся громкий скандал – в Хмельницкой области обнаружили немало прокуроров с инвалидностью. В ходе расследования провели обыски у тогдашней главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы и обнаружили почти 6 млн долл. в разной валюте только наличными. МСЭК реформировали, однако "дело Крупы" живет.

Мобилизация. Иллюстративное фото

В СБУ сообщили, что разоблачили схему уклонения от мобилизации в Одесской области. Задержан руководитель и два члена местной экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (бывшая МСЭК), которые за деньги предоставляли фиктивные медицинские справки.

"За суммы от 3 тыс. долларов США они оформляли для уклоняющихся безосновательные выводы о якобы наличии тяжелых заболеваний с последующим установлением группы инвалидности", — сообщили в СБУ.

Организатор привлек к схеме председательствующего врача-кардиолога и медицинского регистратора.

"Задокументировано, как они получили "заказ" от по меньшей мере полусотни клиентов, которые надеялись избежать призыва или уволиться со службы", — сообщили в СБУ.

Отмечается, что задержаны все трое фигурантов во время передачи очередных взяток за фиктивные справки. У задержанных во время обысков были обнаружены черновые записи, личные дела призывников и смартфоны с доказательствами незаконной деятельности.

Фигурантам объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом);

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям).

"Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", — сообщили в СБУ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что уклоняющихся якобы начали искать в Канаде.



