Смертельний удар по Чорноморську: ворог поцілив по ринку (ОНОВЛЕНО)

Сьогодні зранку ворог цинічно атакував ударними дронами місцевий ринок у Чорноморську Одеської області. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію начальника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Смертельний удар по Чорноморську: ворог поцілив по ринку (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

За попередніми даними, двоє людей загинули, ще сім поранено, деякі у важкому стані. Інформація про постраждалих уточнюється.

Ударом пошкоджено міську площу, фасади магазинів, приватний транспорт. Вибухова хвиля вибила вікна в розташованому поруч коледжі.

На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби.

"Щирі співчуття рідним загиблих. Пораненим – одужання", – наголосив очільник області.

ОНОВЛЕНО: Олег Кіпер о 14:26: "В ефірі марафону "Єдині новини" розповів про наслідки цинічної атаки ворога по цивільному населенню м. Чорноморськ.

Станом на 14:00 кількість постраждалих зросла до 11 осіб (на момент ефіру — 10). Люди отримали осколкові поранення та травми від вибухової хвилі. Стан постраждалих від легкого до важкого, шестеро з них госпіталізовані. Серед постраждалих є дівчинка 1 року і 7 місяців, у якої діагностували гостру реакцію на стрес.

На жаль, ще дві жінки загинули.

Ворог свідомо вдарив по ринку - місцю, де зранку завжди багато людей.

Внаслідок вибуху пошкоджено багато об’єктів цивільної інфраструктури. Екстрені служби продовжують працювати на місці події. Правоохоронці документують черговий злочин рф, проводять огляд території та збір доказів.

Враховуючи збільшення кількості повітряних атак за останні 5 днів, прошу всіх мешканців Одещини бути максимально уважними до повітряних тривог. Не ризикуйте своїм життям, одразу прямуйте до укриття".



