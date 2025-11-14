logo

Смертельный удар по Черноморску: враг попал по рынку (ОБНОВЛЕНО)

Россияне ударили по Черноморску: есть жертвы и раненые

14 ноября 2025, 14:26
Недилько Ксения

Сегодня с утра враг цинично атаковал ударными дронами местный рынок в Черноморске Одесской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Одесской ОГА Олега Кипера.

Смертельный удар по Черноморску: враг попал по рынку (ОБНОВЛЕНО)

Смертельный удар по Черноморску: враг попал по рынку (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

По предварительным данным, два человека погибли, еще семь ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Информация о пострадавших уточняется.

Ударом повреждена городская площадь, фасады магазинов, частный транспорт. Взрывная волна выбила окна в расположенном рядом колледже.

На месте работают спасатели и все службы.

" Искренние соболезнования родным погибших. Раненым – выздоровление ", – подчеркнул глава области.

Обновлено: Олег Кипер в 14:26: "В эфире марафона "Единые новости" рассказал о последствиях циничной атаки врага по гражданскому населению г. Черноморска.

По состоянию на 14:00 количество пострадавших возросло до 11 человек (на момент эфира – 10). Люди получили осколочные ранения и травмы взрывной волны. Состояние пострадавших от легкого до тяжелого, шесть из них госпитализированы. Среди пострадавших девочка 1 года и 7 месяцев, у которой диагностировали острую реакцию на стресс.

К сожалению, еще две женщины погибли.

Враг сознательно ударил по рынку – месту, где утром всегда много людей.

В результате взрыва повреждены многие объекты гражданской инфраструктуры. Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия. Правоохранители документируют очередное преступление России, проводят осмотр территории и сбор доказательств.

Учитывая увеличение количества воздушных атак за последние 5 дней, прошу всех жителей Одесской области быть максимально внимательными к воздушным тревогам. Не рискуйте своей жизнью, сразу направляйтесь в укрытие".

Смертельный удар по Черноморску: враг попал по рынку (ОБНОВЛЕНО) - фото 2
