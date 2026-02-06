Шокуючий бізнес на мобілізації: чим займалися правоохоронці в Одесі

В Одесі правоохоронці налагодили заробіток на військовозобов’язаних — вони вимагали гроші з водіїв авто за недоставлення їх до ТЦК.

Поліція. Ілюстративне фото

У Державному бюро розслідувань повідомили, що під час патрулювання двоє правоохоронців зупиняли авто, власники яких підлягали мобілізації, та вимагали гроші за недоставлення їх до одного з ТЦК та СП Одеси. За свої послуги, як встановило слідство, брали від 2 тис. доларів США, залежно від “можливостей” військовозобов’язаного.

4 лютого 2026 року працівники Бюро затримали правоохоронців після отримання грошей від одного з водіїв.

“Затриманим повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі”, — повідомили в ДБР.

Триває досудове розслідування — ДБР встановлює повне коло осіб причетних до оборудки.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що сандали з діями працівників ТЦК виникають в Україні нерідко. Часто відео силової мобілізації чи інші протиправні дії пояснювали ворожими вкидами. Однак у Державному бюро розслідувань виявили протиправні дії в ТЦК.

У ДБР зазначили, що було повідомлено про підозру офіцеру районного ТЦК Київської області за побиття та приниження військовозобов’язаних. На протиправних діях викрили начальника групи забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва одного з РТЦК та СП Київської області. За даними слідства, посадовець принижував військовозобов’язаних, застосовував до них фізичне насильство та фіксував свої дії на відео.