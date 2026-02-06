logo_ukra

Шокуючий бізнес на мобілізації: чим займалися правоохоронці в Одесі

Правоохоронці в Одесі влаштували "бізнес" на військовозобов'язаних

6 лютого 2026, 19:59
Автор:
Кречмаровская Наталия

В Одесі правоохоронці налагодили заробіток на військовозобов’язаних — вони вимагали гроші з водіїв авто за недоставлення їх до ТЦК. 

Шокуючий бізнес на мобілізації: чим займалися правоохоронці в Одесі

Поліція. Ілюстративне фото

У Державному бюро розслідувань повідомили, що під час патрулювання двоє правоохоронців  зупиняли авто, власники яких підлягали мобілізації, та вимагали гроші за недоставлення їх до одного з ТЦК та СП Одеси. За свої послуги, як встановило слідство, брали від 2 тис. доларів США, залежно від “можливостей” військовозобов’язаного.

4 лютого 2026 року працівники Бюро затримали правоохоронців після отримання грошей від одного з водіїв.

“Затриманим повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі”, — повідомили в ДБР. 

Триває досудове розслідування — ДБР встановлює повне коло осіб причетних до оборудки.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що сандали з діями працівників ТЦК виникають в Україні нерідко. Часто відео силової мобілізації чи інші протиправні дії пояснювали ворожими вкидами. Однак у Державному бюро розслідувань виявили протиправні дії в ТЦК. 

У ДБР зазначили, що було повідомлено про підозру офіцеру районного ТЦК Київської області за побиття та приниження військовозобов’язаних. На протиправних діях викрили начальника групи забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва одного з РТЦК та СП Київської області. За даними слідства, посадовець принижував військовозобов’язаних, застосовував до них фізичне насильство та фіксував свої дії на відео.



Джерело: https://dbr.gov.ua/news/v-odesi-dbr-zatrimalo-pravoohoronciv-yaki-vimagali-groshi-z-vodiiv-avto-za-ne-dostavlennya-ih-do-tck
