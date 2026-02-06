Шокирующий бизнес на мобилизации: чем занимались правоохранители в Одессе

В Одессе правоохранители наладили заработок на военнообязанных – они требовали деньги с водителей авто за недоставление их в ТЦК.

Полиция. Иллюстративное фото

В Государственном бюро расследований сообщили, что во время патрулирования двое правоохранителей останавливали авто, владельцы которых подлежали мобилизации, и требовали деньги за недоставление их в один из ТЦК и СП Одессы. За свои услуги, как установило следствие, брали от 2 тыс. долларов США в зависимости от возможностей военнообязанного.

4 февраля 2026 года сотрудники Бюро задержали правоохранителей после получения денег от одного из водителей.

"Задержанным сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы", — сообщили в ГБР.

Продолжается досудебное расследование – ГБР устанавливает полный круг лиц, причастных к сделке.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что сандалы с действиями работников ТЦК возникают в Украине нередко. Часто видео силовой мобилизации или другие противоправные действия объясняли вражескими вбросами. Однако в Государственном бюро расследований обнаружили противоправные действия в ТЦК.

В ГБР отметили, что было сообщено о подозрении офицеру районного ТЦК Киевской области за избиение и унижение военнообязанных. На противоправных действиях разоблачили начальника группы обеспечения мероприятий гражданско-военного сотрудничества одного из РТЦК и СП Киевской области. По данным следствия, чиновник унижал военнообязанных, применял к ним физическое насилие и фиксировал свои действия на видео.