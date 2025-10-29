Бывший глава Днепропетровской ОВА, а ныне – глава Одесской ГВА Сергей Лысак вернулся в родную Одессу и решил не отставать по стилю от местных чиновников. На встречу с Одесским бизнес клубом глава городской военной администрации надел тактическую куртку Vista от испанского бренда тактической одежды 5.11, стоимостью 2290 долларов США, что в гривневом эквиваленте составляет почти 96,5 тысячи гривен.

Сергей Лысак не отстает от Кипера в Одессе: сколько стоит его куртка





Отметим, что в Днепре Лысак также одевался в тактическую одежду.

В сети уже шутят, что чем больше он будет общаться с главой ОВА Олегом Кипером, возможно скоро он его познакомит с костюмами от Brioni.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что во время празднования Дня Независимости Украины главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера заметили в костюме от бренда Brioni. На официальном сайте такие костюмы стоят от 4 с половиной до 12 тысяч фунтов стерлингов. Именно тот, что был одет на Кипера, стоит 4690 фунтов стерлингов, что в гривневом эквиваленте – около 261 тысячи гривен.

Стоит отметить, что Кипер "переплюнул" даже главу Офиса Президента Украины Андрея Ермака в своем сером Tom Ford, в котором Ермак ездит на международные встречи и переговоры. Его костюм стоит всего 3400 евро, что по сравнению с костюмом Кипера на сто тысяч гривен дешевле.

До этого брендовой одеждой кичился и бывший мэр Одессы Геннадий Труханов.