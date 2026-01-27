Руїни та сильні руйнування: що відомо про удар Росії по Одесі

Російські терористичні війська в ніч проти 27 січня дронами атакували Одесу та область, внаслідок чого є постраждалі, пошкоджено об'єкт інфраструктури та житлові будинки. Як передає портал "Коментарі", про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак у соцмережах.

Удар по Одесі. Фото: з ДСНС

За даними Одеської ОВА, у ніч проти 27 січня ворог атакував місто та область дронами. Зокрема, Повітряні сили повідомляли про рух російських безпілотників із акваторії Чорного моря.

Під загрозою були Білгород-Дністровський, Овідіополь, Маяки. А після 2 години ночі і сама Одеса.

За словами Лисака, кількість постраждалих зросла до трьох. Також є серйозні руйнування громадянської інфраструктури.

"Пошкоджено кілька багатоквартирних житлових будинків та приватні будинки. Внаслідок влучень виникли масштабні пожежі. Пошкоджено будівлю церкви в центрі міста. А ще – дитячий садок", – зазначив Сергій Лисак.

Він повідомив, що співробітники ДСНС врятували людей із заблокованих приміщень, серед них є дитина. Багато мешканців евакуйовано.

Найскладніша ситуація на одній із локацій у Хаджибейському районі – там зруйновано частину житлового будинку.

Попередньо під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи не зупиняються ні на хвилину, додав він.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські загарбники вкотре атакували Харків увечері 26 січня. Ворог завдав ударів по місту ракетами та БПЛА.

Поранено двох людей, які постраждали отримують всю необхідну медичну допомогу. Про це повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.

За його словами, пошкоджено дві школи в Індустріальному районі міста. Під ударами ворога були об'єкти енергетики.

"Є досить серйозні пошкодження. Наразі всі бригади працюють на місцях, щоб оперативно ліквідувати наслідки. Частина Харкова без електропостачання. По області також застосовано аварійні відключення. Близько 80 відсотків міста Харкова та області без електроенергії", – сказав Синєгубов.



