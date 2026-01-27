Руины и сильные разрушения: что известно об ударе России по Одессе

Рубрики
Российские террористические войска в ночь на 27 января дронами атаковали Одессу и область, в результате чего есть пострадавшие, поврежден объект инфраструктуры и жилые дома. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак в соцсетях.
Удар по Одессе. Фото: ГСЧС
По данным Одесской ОВА, в ночь на 27 января враг атаковал город и область дронами. В частности, Воздушные силы сообщали о движении российских беспилотников из акватории Черного моря.
Под угрозой находились Белгород-Днестровский, Овидиополь, Маяки. А после 2 часов ночи и сама Одесса.
По словам Лысака, количество пострадавших возросло до трех. Также есть серьезные разрушения гражданской инфраструктуры.
Он сообщил, что сотрудники ГСЧС спасли людей из заблокированных помещений, среди них есть ребенок. Многие жители эвакуированы.
Самая сложная ситуация на одной из локаций в Хаджибейском районе – там разрушена часть жилого дома.
Предварительно, под завалами могут быть люди. Поисково- спасательные работы не останавливаются ни на минуту, добавил он.
