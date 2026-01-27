Руины и сильные разрушения: что известно об ударе России по Одессе

Российские террористические войска в ночь на 27 января дронами атаковали Одессу и область, в результате чего есть пострадавшие, поврежден объект инфраструктуры и жилые дома. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак в соцсетях.

Удар по Одессе. Фото: ГСЧС

По данным Одесской ОВА, в ночь на 27 января враг атаковал город и область дронами. В частности, Воздушные силы сообщали о движении российских беспилотников из акватории Черного моря.

Под угрозой находились Белгород-Днестровский, Овидиополь, Маяки. А после 2 часов ночи и сама Одесса.

По словам Лысака, количество пострадавших возросло до трех. Также есть серьезные разрушения гражданской инфраструктуры.

"Повреждены несколько многоквартирных жилых домов и частные дома. В результате попаданий возникли масштабные пожары. Повреждено здание церкви в центре города. А еще – детский сад", – отметил Сергей Лысак.

Он сообщил, что сотрудники ГСЧС спасли людей из заблокированных помещений, среди них есть ребенок. Многие жители эвакуированы.

Самая сложная ситуация на одной из локаций в Хаджибейском районе – там разрушена часть жилого дома.

Предварительно, под завалами могут быть люди. Поисково- спасательные работы не останавливаются ни на минуту, добавил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватчики в очередной раз атаковали Харьков вечером 26 января. Враг нанес удары по городу ракетами и БПЛА.

Ранены два человека, пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, повреждены две школы в Индустриальном районе города. Под ударами врага были также объекты энергетики.

"Есть достаточно серьезные повреждения. В настоящее время все бригады работают на местах, чтобы оперативно ликвидировать последствия. Часть Харькова без электроснабжения. По области также применены аварийные отключения. Около 80 процентов города Харькова и области без электроэнергии", – сказал Синегубов.



