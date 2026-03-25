Розстріл патрульних під час перевірки документів: в Одесі введено план спеціальної операції

В Одесі звичайна перевірка документів на дорозі завершилася стріляниною та госпіталізацією правоохоронців. Водій транспортного засобу несподівано відкрив вогонь по наряду патрульної поліції, який його зупинив.

Внаслідок інциденту двоє співробітників поліції отримали вогнепальні поранення. Наразі потерпілі перебувають під наглядом медиків, де їм "надається необхідна медична допомога".

Як з’ясувалося пізніше, зловмисник мав вагомі причини уникати зустрічі з законом. За даними Нацполіції, встановлено, що чоловік "перебуває у розшуку за ухилення від мобілізації".

Для затримання стрільця в місті розгорнуто спеціальну поліцейську операцію. На місці події продовжують працювати слідчі та профільні служби для встановлення всіх обставин злочину. Правоохоронці обіцяють, що "детальніша інформація буде надана згодом", щойно з'являться нові подробиці розслідування.