Расстрел патрульных во время проверки документов: в Одессе введен план специальной операции

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
В Одессе обычная проверка документов на дороге завершилась стрельбой и госпитализацией правоохранителей. Водитель транспортного средства неожиданно открыл огонь по наряду патрульной полиции, который его остановил.
Полиция
В результате инцидента двое сотрудников полиции получили огнестрельные ранения. Пострадавшие находятся под наблюдением медиков, где им "оказывается необходимая медицинская помощь".
Как выяснилось позже, злоумышленник имел веские причины избегать встречи с законом. По данным Нацполиции, установлено, что мужчина находится в розыске за уклонение от мобилизации.
Для задержания стрелка в городе развернута специальная полицейская операция. На месте происшествия продолжают работать следственные и профильные службы по установлению всех обстоятельств преступления. Правоохранители обещают, что "подробная информация будет предоставлена впоследствии", как только появятся новые подробности расследования.