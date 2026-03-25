Главная Новости Регионы Одесса Расстрел патрульных во время проверки документов: в Одессе введен план специальной операции
НОВОСТИ

Расстрел патрульных во время проверки документов: в Одессе введен план специальной операции

Огнестрельные ранения и розыск уклониста: детали вооруженного нападения на правоохранителей в Одессе

25 марта 2026, 22:50
Автор:
Недилько Ксения

В Одессе обычная проверка документов на дороге завершилась стрельбой и госпитализацией правоохранителей. Водитель транспортного средства неожиданно открыл огонь по наряду патрульной полиции, который его остановил.

Полиция

В результате инцидента двое сотрудников полиции получили огнестрельные ранения. Пострадавшие находятся под наблюдением медиков, где им "оказывается необходимая медицинская помощь".

Как выяснилось позже, злоумышленник имел веские причины избегать встречи с законом. По данным Нацполиции, установлено, что мужчина находится в розыске за уклонение от мобилизации.

Для задержания стрелка в городе развернута специальная полицейская операция. На месте происшествия продолжают работать следственные и профильные службы по установлению всех обстоятельств преступления. Правоохранители обещают, что "подробная информация будет предоставлена впоследствии", как только появятся новые подробности расследования.



