Росіяни вдарили по великому обласному центру: перші подробиці

В Одесі вночі та вранці 18 вересня лунали сигнали повітряної тривоги. Російські терористичні війська атакували місто. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Вибухи в Одесі. Фото: із відкритих джерел

"Внаслідок ворожої атаки зазнала пошкоджень двоповерхова будівля, що не експлуатувалася. Там виникло займання, яке оперативно приборкали", — проінформував чиновник.

За словами Лисака, минулося без постраждалих.

Зауважимо, в Одеському районі протягом ночі оголошувати повітряну тривогу і жовтого, і червоного рівня небезпеки. Остання тривала від 06:03 до 06:09. Військові попереджали про реактивні БпЛА і "Бандеролі" у напрямку Одеси.

Варто нагадати, цієї ночі під ворожою атакою також опинився Конотоп Сумської області. В ніч проти 18 вересня місто зазнало масованої атаки російських безпілотників. Удари припали не лише по житловому сектору, а й по об'єктах соціальної та критичної інфраструктури міста. Про це повідомив Конотопський мер Артем Семеніхін.

За словами міського голови, серед пошкоджених об'єктів виявилися навчальні та медичні заклади. Зокрема, постраждали приміщення дитячого садка та будівля школи №11. Крім того, пошкодження зазнали багато приватних будинків та об'єктів залізничної інфраструктури.

"Є багато пошкоджених приватних будинків. Є пошкодження у медичних закладах. Ще пошкоджено залізницю", — повідомив Семеніхін.

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